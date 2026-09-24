Ромен Грожан: в «Рено» были причины, из-за которых мне не позволяли опережать Алонсо

40-летний французский бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий в IndyCar, подтвердил, что руководство «Рено» не позволяло ему выступать лучше двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо.

«В большинстве квалификационных сессий я был близок к Фернандо. Были причины, по которым я не должен был его обыгрывать, причины, по которым мне не позволяли его опережать. Я не получал никакой поддержки в команде», — сказал Грожан в интервью на YouTube-канале Beyond The Grid.

Фернандо Алонсо и Роман Грожан выступали вместе в Формуле-1 в 2009 году на протяжении семи этапов — с Гран-при Европы по Гран-при Абу-Даби.