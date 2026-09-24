«Макларен» и «Ред Булл» привезли пакеты обновлений в Баку. «Мерседес» и «Феррари» — ничего

«Макларен» и «Ред Булл» привезли на Гран-при Азербайджана крупные пакеты обновлений, тогда как «Мерседес» и «Феррари» отказались от новинок для городской трассы в Баку.

Согласно документам Международной автомобильной федерации (ФИА), «Макларен» привёз восемь обновлений: изменения затронули боковой понтон, моторный кожух, днище, диффузор, заднюю подвеску и заднее крыло. Пересмотренный воздухозаборник бокового понтона и моторный кожух введены для улучшения подготовки потока к задней части машины, также доступна альтернативная форма понтона. Эти изменения сочетаются с пересмотренной кромкой днища и диффузором, а обтекатели задней подвески модифицированы для максимизации аэродинамических преимуществ новых условий потока. Команда из Уокинга также внесла изменение заднего крыла под конкретную трассу: альтернативное положение закрылка в режиме прямой линии рассчитано на большее снижение сопротивления.

Пакет «Ред Булл» включает пять обновлений, прежде всего пересмотренную геометрию днища и диффузора — команда нацелена на дополнительную локальную нагрузку при сохранении стабильности потока. Боковой понтон изменён новым соединением с днищем в дополнение к этим изменениям, а пересмотренные жалюзи охлаждения соответствуют новым кузовным элементам. Дальнейшие изменения зеркал и обтекателя «гало» призваны улучшить подготовку потока вниз по течению и поддержать дополнительную нагрузку от пересмотренного днища.

«Мерседес» и «Феррари» не подали ни одного обновления на уикенд в Баку.