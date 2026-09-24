Алонсо ответил, что нужно для совместного выступления с Ферстаппеном на «24 часах Ле-Мана»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо заявил, что не считает реалистичным выступление в одном экипаже с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на «24 часах Ле-Мана» в 2027 году.

«[Чтобы партнёрство стало реальностью] нужно, чтобы у Макса было больше свободного времени в календаре. Он участвует во множестве гонок. Не думаю, что это произойдёт в следующем году, но, возможно, в будущем. Было бы здорово», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.

Тема объединения двух чемпионов Формулы-1 в одном экипаже поднималась неоднократно. Гонка 2027 года не пересекается с этапом Гран-при, что открывало возможность для такого варианта. Алонсо дважды побеждал в гонке в 2018 и 2019 годах с «Тойотой». Ферстаппен также следит за гонками на выносливость и говорил о желании выступить в Ле-Мане в будущем.