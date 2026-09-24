Хэмилтон — о целях на остаток сезона: если остануть в топ-3 — это будет огромный результат

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон обозначил цели на заключительную часть сезона-2026.

«Я отстаю от Антонелли на 101 очко. Только за последние две гонки он набрал около 40 очков. Впереди ещё долгий путь, думаю, моей целью должно быть сохранение второго места в Кубке конструкторов, если нам не удастся догнать «Мерседес». Для меня это всё равно было бы отличным результатом.

Нам нужно помнить, где мы находились в прошлом году, где находимся сейчас. Даже если иногда кажется, что всё плохо, нужно стараться находить положительные моменты. Мы боролись за высокие позиции, побеждали и поднимались на подиум, команда проделала невероятную работу с обновлениями, нужно отдавать должное всему хорошему, чего нам удалось добиться в этом году.

Многие люди зацикливаются на негативе. Но для меня, если бы я смог побороться с [Джорджем] Расселлом и к концу года оказаться впереди него — или хотя бы просто остаться в топ-3 или на втором месте, — это был бы огромный результат для нашей команды», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.