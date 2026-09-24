Норрис — о сокращении гоночных дистанций: хороший компромисс, на который нам нужно пойти

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на изменение регламента с 2027 года, согласно которому дистанция гонок Формулы-1 сократится с 305 до 290 км.

«Дело не в том, что нужно сильнее давить на газ. Просто вам не приходится так часто думать о батарее, как в этом году, а именно этого мы, гонщики, и хотим. Это [сокращение дистанции] хороший компромисс, на который нам нужно пойти, чтобы сделать наш спорт лучше и в большей степени полагаться на мастерство пилотирования, а не на то, кто лучше умеет экономить заряд батареи. Формула-1 не об этом. Здесь должно иметь значение, кто из гонщиков способен выжать максимум из машины, но в этом году мы этого не видим.

На такой компромисс нам придётся пойти. Это временная мера. Через несколько лет, когда все производители двигателей будут готовы использовать больше топлива и увеличивать объём топливных баков, мы сможем вернуться к более длинным гонкам — к тем гонкам, которые всегда были в Формуле-1. Но сейчас нам приходится идти на этот компромисс, чтобы учесть интересы всех команд», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.