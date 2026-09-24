«Мне всё равно, где они проходят». Ферстаппен — о спринтерском уикенде в Монако

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на решение Формулы-1 провести спринтерскую гонку в Монако в 2027 году.

«Что касается спринта в Монако, да, там происходит то же самое, что и в основной гонке. Ты с нетерпением ждёшь старта, а потом не можешь никого обогнать. Всё довольно очевидно. Что касается спринтов в целом — лично я не их поклонник, но, конечно, понимаю, зачем они нужны. Они добавляют больше событий по ходу уикенда, поэтому мы будем в них участвовать. Но для меня главным всегда остаётся Гран-при, именно на нём сосредоточено моё основное внимание.

Не знаю. Если честно, мне всё равно, где проходят спринты. Я просто участвую, конечно, стараюсь показать максимально возможный результат. Но победа в спринте или поражение в нём не вызывают у меня никаких особых эмоций. С детства ты ждёшь именно Гран-при. Обычно он проходит в воскресенье, хотя иногда бывает и в субботу», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.