Андреа Кими Антонелли — о борьбе за титул: пока всё не закончено, ничего не закончено

20-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о борьбе за титул Формулы-1 в сезоне-2026. Итальянец лидирует в чемпионате с отрывом в 81 очко от напарника британца Джорджа Расселла.

«Пока всё не закончено, ничего не закончено. Пока не пересечёшь финишную черту, всё может измениться. Это как в теннисе: одно очко за другим. Здесь — одна гонка за другой. Чем раньше всё закончится, тем лучше. Но до этого ещё далеко, легко не будет. Борьба будет напряжённой, но я готов выкладываться максимально и продолжать получать удовольствие», — приводит слова Андреа Кими Антонелли официальный сайт Формулы-1.