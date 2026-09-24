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Андреа Кими Антонелли — о борьбе за титул: пока всё не закончено, ничего не закончено

Андреа Кими Антонелли — о борьбе за титул: пока всё не закончено, ничего не закончено
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20-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о борьбе за титул Формулы-1 в сезоне-2026. Итальянец лидирует в чемпионате с отрывом в 81 очко от напарника британца Джорджа Расселла.

«Пока всё не закончено, ничего не закончено. Пока не пересечёшь финишную черту, всё может измениться. Это как в теннисе: одно очко за другим. Здесь — одна гонка за другой. Чем раньше всё закончится, тем лучше. Но до этого ещё далеко, легко не будет. Борьба будет напряжённой, но я готов выкладываться максимально и продолжать получать удовольствие», — приводит слова Андреа Кими Антонелли официальный сайт Формулы-1.

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