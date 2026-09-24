15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли остановил машину на тренировке в Баку, прервав сессию жёлтыми флагами

Антонелли остановил машину на тренировке в Баку, прервав сессию жёлтыми флагами
Комментарии

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли остановил машину на трассе в седьмом повороте во время тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку. Итальянец только что выехал из боксов на мягких шинах, но сообщил о потере гидравлики.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 1
24 сентября 2026, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:45.387
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.400
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.404

Из машины шёл сильный дым, из-за чего возникли подозрения, что проблема более серьёзна. На трассе появились жёлтые флаги, а затем был введён режим виртуальной машины безопасности. Маршалам пришлось воспользоваться огнетушителем.

Ранее по ходу сессии пилот «Уильямса» Карлос Сайнс стал одним из нескольких гонщиков, столкнувшихся с серьёзными проблемами с тормозами во время первой тренировки на Гран-при Азербайджана. Задние тормоза его машины загорелись, когда он возвращался в боксы в начале сессии.

Сейчас читают:
Как Антонелли рванул к титулу Ф-1 после слабого первого сезона? Раскрываем секреты Кими
Как Антонелли рванул к титулу Ф-1 после слабого первого сезона? Раскрываем секреты Кими
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android