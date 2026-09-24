Антонелли остановил машину на тренировке в Баку, прервав сессию жёлтыми флагами

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли остановил машину на трассе в седьмом повороте во время тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку. Итальянец только что выехал из боксов на мягких шинах, но сообщил о потере гидравлики.

Из машины шёл сильный дым, из-за чего возникли подозрения, что проблема более серьёзна. На трассе появились жёлтые флаги, а затем был введён режим виртуальной машины безопасности. Маршалам пришлось воспользоваться огнетушителем.

Ранее по ходу сессии пилот «Уильямса» Карлос Сайнс стал одним из нескольких гонщиков, столкнувшихся с серьёзными проблемами с тормозами во время первой тренировки на Гран-при Азербайджана. Задние тормоза его машины загорелись, когда он возвращался в боксы в начале сессии.