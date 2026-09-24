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Формула-1, Гран-при Азербайджана — 2026. Результаты первой свободной практики 24 сентября 2026

Джордж Расселл возглавил первую тренировку в Баку, Антонелли досрочно завершил сессию
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Азербайджана — 1:45.387. Его напарник Андреа Кими Антонелли досрочно завершил сессию: через 25 минут после начала он остановил машину из-за проблем с гидравликой, когда лидировал. Лидер чемпионата финишировал пятым, отстав от Расселла на 0.878 секунды.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 1
24 сентября 2026, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:45.387
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.400
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.404

Второе время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (1:45.787), третье — у Шарля Леклера из «Феррари» (1:45.791), четвёртое — у Льюиса Хэмилтона (1:45.824). Трио отстало от Расселла на 0,4.

Результаты первой свободной практики Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:45.387.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.400.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.404.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.437.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.878.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +1.011.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.053.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.214.
9. Эстебан Окон («Хаас») +1.237.
10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.301.
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.484.
12. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +1.506.
13. Алекс Албон («Уильямс») +1.552.
14. Ландо Норрис («Макларен») +1.594.
15. Оливер Берман («Хаас») +1.607.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1.656.
17. Серхио Перес («Кадиллак») +1.866.
18. Франко Колапинто («Альпин») +2.136.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.448.
20. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.486.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.160.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.928.

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