Джордж Расселл возглавил первую тренировку в Баку, Антонелли досрочно завершил сессию

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Азербайджана — 1:45.387. Его напарник Андреа Кими Антонелли досрочно завершил сессию: через 25 минут после начала он остановил машину из-за проблем с гидравликой, когда лидировал. Лидер чемпионата финишировал пятым, отстав от Расселла на 0.878 секунды.

Второе время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (1:45.787), третье — у Шарля Леклера из «Феррари» (1:45.791), четвёртое — у Льюиса Хэмилтона (1:45.824). Трио отстало от Расселла на 0,4.

Результаты первой свободной практики Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:45.387.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.400.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.404.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.437.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.878.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +1.011.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.053.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.214.

9. Эстебан Окон («Хаас») +1.237.

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.301.

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.484.

12. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +1.506.

13. Алекс Албон («Уильямс») +1.552.

14. Ландо Норрис («Макларен») +1.594.

15. Оливер Берман («Хаас») +1.607.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1.656.

17. Серхио Перес («Кадиллак») +1.866.

18. Франко Колапинто («Альпин») +2.136.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.448.

20. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.486.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.160.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.928.