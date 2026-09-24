Оба пилота «Астон Мартин» начнут гонку в Баку с последнего ряда

Оба пилота «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл и испанец Фернандо Алонсо начнут Гран-при Азербайджана с последнего ряда из-за замены элементов силовой установки.

Согласно документам Международной автомобильной федерации (ФИА), новые вспомогательные компоненты силовой установки (PU-ANC) также получили Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»), Эстебан Окон («Хаас») и Серхио Перес («Кадиллак»).

Гран-при проходит в столице Азербайджана Баку с 24 по 26 сентября. Причиной переноса гонки с воскресенья на субботу стала просьба азербайджанских властей сдвинуть гоночный уикенд на 24 часа раньше, поскольку 27 сентября является ежегодным Днём памяти в Азербайджане.