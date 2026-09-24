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Оба пилота «Астон Мартин» начнут гонку в Баку с последнего ряда

Оба пилота «Астон Мартин» начнут гонку в Баку с последнего ряда
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Оба пилота «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл и испанец Фернандо Алонсо начнут Гран-при Азербайджана с последнего ряда из-за замены элементов силовой установки.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Согласно документам Международной автомобильной федерации (ФИА), новые вспомогательные компоненты силовой установки (PU-ANC) также получили Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»), Эстебан Окон («Хаас») и Серхио Перес («Кадиллак»).

Гран-при проходит в столице Азербайджана Баку с 24 по 26 сентября. Причиной переноса гонки с воскресенья на субботу стала просьба азербайджанских властей сдвинуть гоночный уикенд на 24 часа раньше, поскольку 27 сентября является ежегодным Днём памяти в Азербайджане.

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