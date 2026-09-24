В «Хаасе» назвали сроки, когда объявят замену Эстебану Окону

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу заявил, что команда близка к тому, чтобы определиться с напарником Оливера Бермана на сезон-2027.

«Хотелось бы верить, что мы сможем принять решение в ближайшее время, скажем, до конца этого месяца. Мы уже очень близки.

В первую очередь нужна скорость, но также очень важно качество обратной связи. Кроме того, пилот должен уметь хорошо работать в команде. Это особенно важно для такой команды, как наша, потому что от обоих пилотов нам требуется многое для понимания направления развития. Поэтому важны умение работать в команде, вовлечённость и трудовая этика. Всё это имеет огромное значение», — приводит слова Комацу издание RacingNews365.