Данн завоевал поул в первой квалификации Формулы-2 в Баку. Камара — пятый, Херта — 21-й

Пилот коллектива «Родин» Алекс Данн показал лучшее время в первой квалификации Формулы-2 на Гран-при Азербайджана — 1:55.383. Вторым стал его напарник Мартиниус Стенсхорне (+0.033), третьим — Ноэль Леон из «Кампоса» (+0.134).

Куш Майни («АРТ») и Рафаэл Камара («Инвикта Виртуози») замкнули топ-5. Лидер чемпионата Никола Цолов квалифицировался 10-м. При этом Цолов, Данн и Стенсхорне входят в число пилотов, которых стюарды будут расследовать за неоправданно медленную езду.

Сессия определила стартовый порядок для спринта и первой основной гонки. Вторая квалификация в Баку проходит в данную минуту.

Формула-2. Первая квалификация Гран-при Азербайджана:

1. Алекс Данн («Родин») — 1:55.383.

2. Мартиниус Стенсхорне («Родин») +0.033.

3. Ноэль Леон («Кампос») +0.134.

4. Куш Майни («АРТ») +0.230.

5. Рафаэл Камара («Инвикта Виртуози») +0.238.

6. Хосе Мария Бойя («Према») +0.360.

7. Себастьян Монтойя («Према») +0.455.

8. Дино Беганович («ДАМС») +0.455.

9. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +0.551.

10. Никола Цолов («Кампос») +0.574.

11. Ритомо Мията («Хайтек») +0.646.

12. Тасанапол Интрафувасак («АРТ») +0.856.

13. Роман Билински («ДАМС») +1.007.

14. Габриеле Мини («МП Моторспорт») +1.491.

15. Джон Беннет («Трайдент») +1.549.

16. Джошуа Дюрксен («Инвикта Виртуози») +1.762.

17. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт») +1.844.

18. Хию Ямакоши («Ван Амерсфорт») +2.224.

19. Оливер Гёте («МП Моторспорт») +2.253.

20. Энцо Фиттипальди («АИКС») +2.410.

21. Колтон Херта («Хайтек») +2.484.

22. Киан Шилдс («АИКС») +2.648.