Данн завоевал поул в первой квалификации Формулы-2 в Баку. Камара — пятый, Херта — 21-й

Пилот коллектива «Родин» Алекс Данн показал лучшее время в первой квалификации Формулы-2 на Гран-при Азербайджана — 1:55.383. Вторым стал его напарник Мартиниус Стенсхорне (+0.033), третьим — Ноэль Леон из «Кампоса» (+0.134).
Куш Майни («АРТ») и Рафаэл Камара («Инвикта Виртуози») замкнули топ-5. Лидер чемпионата Никола Цолов квалифицировался 10-м. При этом Цолов, Данн и Стенсхорне входят в число пилотов, которых стюарды будут расследовать за неоправданно медленную езду.
Сессия определила стартовый порядок для спринта и первой основной гонки. Вторая квалификация в Баку проходит в данную минуту.
Формула-2. Первая квалификация Гран-при Азербайджана:
1. Алекс Данн («Родин») — 1:55.383.
2. Мартиниус Стенсхорне («Родин») +0.033.
3. Ноэль Леон («Кампос») +0.134.
4. Куш Майни («АРТ») +0.230.
5. Рафаэл Камара («Инвикта Виртуози») +0.238.
6. Хосе Мария Бойя («Према») +0.360.
7. Себастьян Монтойя («Према») +0.455.
8. Дино Беганович («ДАМС») +0.455.
9. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +0.551.
10. Никола Цолов («Кампос») +0.574.
11. Ритомо Мията («Хайтек») +0.646.
12. Тасанапол Интрафувасак («АРТ») +0.856.
13. Роман Билински («ДАМС») +1.007.
14. Габриеле Мини («МП Моторспорт») +1.491.
15. Джон Беннет («Трайдент») +1.549.
16. Джошуа Дюрксен («Инвикта Виртуози») +1.762.
17. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт») +1.844.
18. Хию Ямакоши («Ван Амерсфорт») +2.224.
19. Оливер Гёте («МП Моторспорт») +2.253.
20. Энцо Фиттипальди («АИКС») +2.410.
21. Колтон Херта («Хайтек») +2.484.
22. Киан Шилдс («АИКС») +2.648.