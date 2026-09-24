Стенсхорне взял поул во второй квалификации Формулы-2 в Азербайджане. Камара — третий

Пилот коллектива «Родин» Мартиниус Стенсхорне показал лучшее время во второй квалификации Формулы-2 на Гран-при Азербайджана — 1:53.728. Вторым стал его напарник по команде Алекс Данн (+0.445), третьим — Рафаэл Камара из «Инвикта Виртуози» (+0.499).

Оба пилота команды «Родин» заняли первый ряд стартовой решётки в обеих квалификационных сессиях. Гонщик программы «Астон Мартин» Хосе Мария Боя стал четвёртым, Куш Майни — пятым. Колтон Херта, квалифицировавшийся 21-м в обеих сессиях, развернулся на 360 градусов, но сумел удержать машину «Хайтек» от удара о стену.

Вторая квалификация не включает обратной решётки, поскольку определяет стартовый порядок для второй полноценной основной гонки в Баку.

Формула-2. Вторая квалификация Гран-при Азербайджана:

1. Мартиниус Стенсхорне («Родин») — 1:53.728.

2. Алекс Данн («Родин») +0.445.

3. Рафаэл Камара («Инвикта Виртуози») +0.499.

4. Хосе Мария Бойя («Према») +0.637.

5. Куш Майни («АРТ») +0.690.

6. Ноэль Леон («Кампос») +0.749.

7. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +0.767.

8. Никола Цолов («Кампос») +0.957.

9. Тасанапол Интрафувасак («АРТ») +1.243.

10. Себастьян Монтойя («Према») +1.313.

11. Ритомо Мията («Хайтек») +1.391.

12. Дино Беганович («ДАМС») +1.400.

13. Джошуа Дюрксен («Инвикта Виртуози») +1.555.

14. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт») +1.577.

15. Оливер Гёте («МП Моторспорт») +1.589.

16. Габриеле Мини («МП Моторспорт») +1.715.

17. Джон Беннет («Трайдент») +1.807.

18. Роман Билински («ДАМС») +1.839.

19. Хию Ямакоши («Ван Амерсфорт») +2.359.

20. Энцо Фиттипальди («АИКС») +2.371.

21. Колтон Херта («Хайтек») +3.091.

22. Киан Шилдс («АИКС») +3.244.