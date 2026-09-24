Формула-1 намерена провести этапы в Катаре и Абу-Даби — источник

По информации журналиста DAZN España Томаса Слафера, Формула-1 имеет твёрдое намерение провести Гран-при Катара и Абу-Даби. На данный момент вероятность того, что гонки состоятся по расписанию, выше, чем вероятность их отмены.

Ожидается, что окончательное решение будет известно через две недели. Эту информацию сообщил спортивный журналист Хорхе Пейро в социальной сети Х в ответ на публикацию об этапах на Ближнем Востоке.

Этапы в Катаре и Абу-Даби запланированы на 29 ноября и 6 декабря и должны завершить сезон-2026. Их проведение остаётся под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке. В качестве запасного варианта для финала сезона рассматривается Имола.