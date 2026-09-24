Валттери Боттас представил в Азербайджане шлем в поддержку носорогов

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас представил специальный шлем на Гран-при Азербайджана для поддержки фонда Care For Wild Rhino Sanctuary — крупнейшего в мире приюта для осиротевших носорогов, расположенного в ЮАР.

Фото: Cadillac Formula 1 Team

Дизайн шлема, созданный партнёршей Боттаса Тиффани Кромвелл, выполнен в теме африканского заката. Фонд занимается спасением, реабилитацией и возвращением в дикую природу носорогов, осиротевших из-за браконьерства, и полагается на глобальный сбор средств для круглосуточных систем безопасности, специализированной ветеринарной помощи и программ реинтродукции.

Фото: Cadillac Formula 1 Team

Фото: Cadillac Formula 1 Team

Болельщики могут купить подписанное фото Боттаса и получить шанс выиграть шлем, в котором он выступит в гонке.

«У меня специальный шлем для Баку. На этой неделе был Всемирный день носорога, очень важный день, так что это шлем в теме носорогов. Я хочу помочь носорогам. Хочу помочь фонду Care For Wild. И вы можете помочь нам. Можете купить эти карточки, и один человек, купивший их, выиграет мой шлем, в котором я выступлю в Баку, в теме носорогов», — сказал Валттери в видео, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Х.

Боттас также добавил, держа в руках фото в стиле ню для продажи: «Следите за новостями. Bott-ass вернулся».