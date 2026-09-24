Красный флаг во второй тренировке в Баку. Арвид Линдблад разбил машину

Во второй тренировке Гран-при Азербайджана, которая проходит в данный момент в Баку, вывешен красный флаг. Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад дважды задел стену в замковом комплексе трассы в Баку (Ичери Шехер), после чего остановил машину со значительными повреждениями правой стороны. Сессия была прервана за 40 минут до конца.

Момент аварии Арвида Фото: Кадр из трансляции

«Да, мне очень жаль. Кажется, я буквально задел её на миллиметр. Извините», — передал Линдблад по радио.