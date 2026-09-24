Маттиа Бинотто объяснил, почему в «Ауди» не поменяли состав пилотов на следующий год

«Ауди» сохранит текущий состав пилотов на сезон-2027: Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето продолжат выступать за команду. Об этом объявил руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто перед Гран-при Азербайджана. Для ветерана Хюлькенберга и бразильца Бортолето это будет третий совместный сезон.

«Мы довольны нашим составом. Мы не обсуждали, какой план будет правильным на следующий сезон. У наших гонщиков действовали контракты, поэтому мы знали, что изменений не будет. Мы никогда не объявляли состав на следующий год, потому что в этом не было необходимости. У нас подтверждённый состав, которым мы довольны.

Ситуация у обоих разная. У нас есть опытный гонщик Нико и более молодой пилот Габи. Нико стабильно показывает результат. Особенно в гонках он очень надёжен, допускает совсем немного ошибок, всегда использует потенциал машины и набирает очки при каждой возможности. На данный момент он хорошо справляется со своей работой. Габи, будучи более молодым гонщиком, всё ещё находится на этапе обучения. Нам нужно смотреть прежде всего на его развитие и темпы прогресса. И здесь я снова должен сказать, что вижу, как от гонки к гонке растёт его уверенность.

Можно заметить, что он становится всё быстрее и увереннее в себе. Серьёзных ошибок он не допускает — возможно, было пару, но это часть процесса обучения. В целом он также демонстрирует стабильность. Он определённо использует потенциал машины, очень быстр в квалификации на одном круге, когда это особенно важно. Поэтому в целом я должен сказать, что я крайне доволен его выступлениями», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Ауди».