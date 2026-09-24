15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Азербайджана — 2026. Результаты второй свободной практики 24 сентября 2026

Расселл показал лучшее время на второй тренировке ГП Азербайджана. Антонелли — второй
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Азербайджана — 1:43.347. Он опередил напарника Андреа Кими Антонелли на 0.552 секунды. Это первый случай в карьере Расселла, когда он возглавил обе пятничные тренировки, и второй раз в сезоне-2026, когда гонщик сделал это после Антонелли в Австрии.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 2
24 сентября 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:43.347
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.552
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.827

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал третьим, отстав на 0.827 секунды. «Мерседес» доминировал: все остальные пилоты, включая Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона из «Феррари», уступили больше секунды.

Результаты второй свободной практики Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:43.347.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.552.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.827.
4. Шарль Леклер («Феррари») +1.126.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.318.
6. Ландо Норрис («Макларен») +1.484.
7. Пьер Гасли («