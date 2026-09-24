Расселл показал лучшее время на второй тренировке ГП Азербайджана. Антонелли — второй

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Азербайджана — 1:43.347. Он опередил напарника Андреа Кими Антонелли на 0.552 секунды. Это первый случай в карьере Расселла, когда он возглавил обе пятничные тренировки, и второй раз в сезоне-2026, когда гонщик сделал это после Антонелли в Австрии.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал третьим, отстав на 0.827 секунды. «Мерседес» доминировал: все остальные пилоты, включая Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона из «Феррари», уступили больше секунды.

Результаты второй свободной практики Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:43.347.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.552.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.827.

4. Шарль Леклер («Феррари») +1.126.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.318.

6. Ландо Норрис («Макларен») +1.484.

7. Пьер Гасли («