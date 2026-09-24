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Тимати заплатил рекордные для России 244 млн рублей таможенного сбора за Bugatti

Тимати заплатил рекордные для России 244 млн рублей таможенного сбора за Bugatti
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Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, приобрёл Bugatti W16 Mistral примерно за полмиллиарда рублей и заплатил за его ввоз в Россию 244 млн рублей таможенного сбора. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Автомобиль ввезли из Европы через Киргизию и растаможили 18 августа. Спустя 10 дней, 28 августа, Bugatti получил российскую регистрацию. На машине установлены номера «777» со старым московским кодом региона «77». Всего Bugatti выпустила 99 экземпляров модели, а её производство завершилось в июле 2026 года. Для российского рынка W16 Mistral является особенно редким автомобилем: последний раз новый Bugatti ставили на учёт в России ещё в 2013 году.

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