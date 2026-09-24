«Слишком стар, чтобы уделять внимание». Вассёр — о темпе «Мерседеса» в практиках

Руководителя «Феррари» Фреда Вассёра спросили, удивила ли его скорость «Мерседеса» по итогам тренировочного дня на Гран-при Азербайджана. Напомним, обе сессии возглавил Джордж Расселл.

«Я уже слишком стар, чтобы уделять слишком много внимания пятнице. Пятница бесполезна, представьте себе четверг!» — приводит слова Вассёра издание The Race на своей странице в социальной сети Х.

Результаты второй свободной практики Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:43.347.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.552.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.827.

4. Шарль Леклер («Феррари») +1.126.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.318.

6. Ландо Норрис («Макларен») +1.484.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1.496.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.510.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.521.

10. Эстебан Окон («Хаас») +1.943.