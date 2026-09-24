«Слишком стар, чтобы уделять внимание». Вассёр — о темпе «Мерседеса» в практиках

Руководителя «Феррари» Фреда Вассёра спросили, удивила ли его скорость «Мерседеса» по итогам тренировочного дня на Гран-при Азербайджана. Напомним, обе сессии возглавил Джордж Расселл.
«Я уже слишком стар, чтобы уделять слишком много внимания пятнице. Пятница бесполезна, представьте себе четверг!» — приводит слова Вассёра издание The Race на своей странице в социальной сети Х.
Результаты второй свободной практики Гран-при Азербайджана:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:43.347.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.552.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.827.
4. Шарль Леклер («Феррари») +1.126.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.318.
6. Ландо Норрис («Макларен») +1.484.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1.496.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.510.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.521.
10. Эстебан Окон («Хаас») +1.943.