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Ферстаппен: я был вполне доволен машиной, похоже, сейчас мы находимся среди лидеров

Ферстаппен: я был вполне доволен машиной, похоже, сейчас мы находимся среди лидеров
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил работу команды после тренировок Гран-при Азербайджана и отметил, что обновления машины работают хорошо.

«Сегодня всё прошло довольно неплохо, и я был вполне доволен машиной. Мы работали над тонкой настройкой нескольких моментов и пытались найти ещё немного производительности, так что для команды это было хорошее начало. Похоже, сейчас мы находимся среди лидеров и можем побороться за место на подиуме, поэтому нам нужно лишь немного прибавить в скорости. Обновления работают хорошо, и это позитивный момент. Посмотрим, как всё сложится завтра», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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