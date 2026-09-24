Ферстаппен: я был вполне доволен машиной, похоже, сейчас мы находимся среди лидеров

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил работу команды после тренировок Гран-при Азербайджана и отметил, что обновления машины работают хорошо.

«Сегодня всё прошло довольно неплохо, и я был вполне доволен машиной. Мы работали над тонкой настройкой нескольких моментов и пытались найти ещё немного производительности, так что для команды это было хорошее начало. Похоже, сейчас мы находимся среди лидеров и можем побороться за место на подиуме, поэтому нам нужно лишь немного прибавить в скорости. Обновления работают хорошо, и это позитивный момент. Посмотрим, как всё сложится завтра», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.