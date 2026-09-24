«На одном уровне с «Маклареном» и «Ред Булл». Расселл оценил первый день ГП Азербайджана

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что команда провела обнадёживающий первый день гоночного уикенда в Баку. Напомним, именно британский пилот возглавил зачёт обеих тренировочных сессий.

«Это был позитивный первый день здесь, в Баку. Машина выглядела конкурентоспособно на одном быстром круге, а по гоночному темпу мы были примерно на одном уровне с «Маклареном» и «Ред Булл». Уверен, что завтра в квалификации разрывы станут ещё меньше, поэтому нам предстоит ещё много работы за ночь. В целом, однако, начало уикенда получилось обнадёживающим, а для команды это был сильный первый день», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.