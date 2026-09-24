«Кадиллак» усилил инженерный состав тремя специалистами

«Кадиллак» объявил об усилении инженерного штаба сразу тремя специалистами, которые должны помочь команде ускорить развитие машины в Формуле-1.

Главным инженером по разработке американской команды станет бывший главный конструктор «Ред Булл» Крейг Скиннер. Он участвовал в создании RB19, на которой Макс Ферстаппен выиграл чемпионат мира в 2023 году. Как сообщает Motorsport, ранее Скиннер был близок к переходу в «Альпин», однако в итоге выбрал «Кадиллак».

Бывший заместитель технического директора «Астон Мартин» Эрик Бландин возглавит аэродинамическое направление команды. Тим Лин, ранее работавший в «Макларене», «Ред Булл» и «Феррари», займёт должность главного инженера по аэродинамическому моделированию и симуляции и будет подчиняться Бландину.