Антонелли: завершить день на втором месте было хорошим способом отыграться

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о проблемах с гидравликой, из-за которых команда потеряла значительное количество времени на трассе в обеих тренировках Гран-при Азербайджана.

«Это был несколько скомканный день из-за проблемы с гидравликой, с которой мы столкнулись и которая лишила нас значительного количества времени на трассе в обеих тренировках. Мы всё ещё пытаемся точно понять, что стало причиной проблемы, но команда отлично провела расследование, а в качестве меры предосторожности мы заменили силовую установку, чтобы вернуться на трассу и провести несколько очень полезных заездов.

Несмотря на произошедшее, по тем кругам, которые мне удалось проехать, я чувствовал себя в машине комфортно. Мы старались использовать каждую возможность и компенсировать как можно больше потерянного времени на трассе. Терять круги никогда не бывает хорошо, особенно на городской трассе вроде Баку, где уверенность растёт с каждым выездом, но завершить день на втором месте было хорошим способом отыграться. Машина на протяжении всего дня ощущалась хорошо, и мы продолжим усердно работать, чтобы развивать этот результат по ходу уикенда», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.