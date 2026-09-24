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«Это как маленький нож в сердце». Норрис — о скорости «Макларена» в Баку

«Это как маленький нож в сердце». Норрис — о скорости «Макларена» в Баку
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что отставание от лидеров по скорости на Гран-при Азербайджана оказалось для него особенно неприятным.

«Мы очень далеко, я имею в виду, что мы находимся примерно там, где и ожидали, но отставание в 1,5 секунды — это довольно паршиво. Посмотрим, что мы сможем сделать за ночь, потому что машина не ощущается настолько плохой. Просто когда видишь, насколько сильно ты отстаёшь, это как маленький нож в сердце.

Мне вообще неважно, насколько уверенно я чувствую себя в машине. Меня волнует только скорость, а мы недостаточно быстры, так что мне всё равно. Я пилотирую любую машину, которую мне дают, и просто хочу, чтобы она была быстрой. Сейчас она не очень быстрая, но посмотрим, что мы сможем изменить», — приводит слова Норриса RacingNews365.

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