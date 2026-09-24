Албон и Сайнс оценили масштабное обновление «Уильямса» в Азербайджане

Пилоты «Уильямса» Алекс Албон и Карлос Сайнс подвели итоги первого дня Гран-при Азербайджана, в котором команда впервые полноценно опробовала крупный пакет обновлений.

«На этом пятница завершена. Главной темой для нас стали обновления. Думаю, мы показали, что стали немного конкурентоспособнее, а машины ведут себя довольно хорошо, но нам всё ещё есть что изучить и улучшить. Сегодня вечером мы изучим данные и оценим, как можем улучшить баланс обеих машин перед завтрашним днём», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

Сайнс также отметил прогресс:

«Сегодня, как мы и ожидали, стал шагом вперёд — не было никаких серьёзных сюрпризов. В целом я чувствую себя в машине немного лучше, и похоже, что мы стали чуть ближе к середине пелотона. Мне кажется, сейчас я нахожусь в хорошем положении, и теперь нам нужно сделать правильные шаги перед завтрашним днём».