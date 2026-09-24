Хэмилтон — об инциденте с Лоусоном: такое может произойти с кем угодно

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон получил предупреждение от стюардов за эпизод с Лиамом Лоусоном из «Рейсинг Буллз» во второй тренировке Гран-при Азербайджана и прокомментировал ситуацию.

Хэмилтон ехал медленный круг перед финальным сектором, когда Лоусон на быстром круге резко приблизился к «Феррари». Британец считал оставленную дистанцию достаточной, однако на входе в 18-й поворот его машина неожиданно потеряла мощность, из-за чего разрыв между пилотами быстро сократился.

«Да, мы это обсуждали, и я уверен, что поднимем этот вопрос на брифинге пилотов. По сути, с теми правилами, которые ФИА установила для нас в этом году, перед уикендом у нас нет ни данных, ни симуляций, которые могли бы сказать: «Хорошо, когда ты входишь в последний поворот, выходишь на полный газ и у тебя на 500 лошадиных сил меньше, чем у машины позади тебя на быстром круге, вот такую дистанцию тебе нужно оставить перед тем, как она приблизится к тебе».

Они не сообщают нам, какой будет скорость сближения. Я был впереди примерно на четыре секунды. Я вошёл в последний поворот на пределе. Я видел его, но думал, что дистанция достаточная. Я вышел на полный газ, а затем буквально на входе в 18-й поворот машина словно просто перестала ехать, и он невероятно быстро сократил отставание. И такое может произойти с кем угодно. Поэтому, думаю, нам нужны более чёткие рекомендации с их стороны, потому что ни один пилот не хочет попасть в неприятности. Никто не пытается помешать кому-либо.

Наша единственная задача — уйти с траектории, а затем проехать свой круг, поэтому, думаю, на брифинге пилотов мы обсудим, что можем с этим сделать», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.