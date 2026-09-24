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Маршалл оценил обновления «Макларена» на Гран-при Азербайджана

Маршалл оценил обновления «Макларена» на Гран-при Азербайджана
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Технический директор по инжинирингу и дизайну «Макларена» Роб Маршалл оценил обновление, которое команда представила на Гран-при Азербайджана.

«В эти выходные мы представили серьёзное обновление, и первые данные показывают, что машина ведёт себя так, как предсказывали наши симуляции, что является хорошей отправной точкой. Однако очевидно, что нам пока не удалось раскрыть весь её потенциал. Первая сессия прошла с небольшими помехами, и мы всё ещё продолжаем настраивать как шасси, так и силовую установку с учётом уникальных требований этой трассы. Нам предстоит проанализировать большой объём данных, но мы уверены в выбранном процессе», — приводит слова Маршалла пресс-служба команды.

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