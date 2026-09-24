Даниил Квят работает на симуляторе «Альпин» во время Гран-при Азербайджана

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят помогает «Альпин» во время гоночного уикенда Гран-при Азербайджана, работая на симуляторе команды.

Задача Квята заключается в сопоставлении поведения машины в виртуальной среде с тем, что происходит непосредственно на трассе. Он наблюдает за реальными сессиями, сравнивает полученные данные с поведением болида в симуляторе и передаёт команде обратную связь, которая может использоваться при дальнейшей работе с машиной.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, проведя за карьеру 112 Гран-при. Его лучший результат — второе место на Гран-при Венгрии в сезоне-2015 за «Ред Булл».