Аяо Комацу ответил, есть ли у Окона шанс остаться в «Хаасе» на следующий сезон

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал о будущем Эстебана Окона в команде после слов французского гонщика о том, что в следующем сезоне он точно станет свободным агентом.

«Мы пока не приняли никакого решения. Для каждого пилота в определённый момент года наступает крайний срок, когда нужно принять решение по опциону. Это лишь означает, что мы пока не приняли решение по этому опциону, хотя такой момент наступил довольно давно. Так что его ситуация на самом деле не изменилась. Мы по-прежнему пытаемся окончательно решить, что будем делать в следующем году. Остаётся ли для Окона вариант продолжить выступать за «Хаас»? Да. Как я и сказал, мы пока не приняли никаких решений», — приводит слова Комацу официальный сайт ФИА.