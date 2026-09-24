Пермейн — о возвращении Лоусона в «Рейсинг Буллз»: он вернулся с высоко поднятой головой

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высоко оценил выступления Лиама Лоусона после возвращения новозеландца в команду.

«Ему понравилось там выступать. Он очень хотел вернуться в свою машину, как сам говорил: «Я хочу вернуться в свою машину». И, по сути, он продолжил с того места, на котором остановился. Похоже, всё именно так. Я очень рад за него. Конечно, там он проделал очень достойную работу. Думаю, уже на той первой сессии в Зандворте, в первой квалификации, он уступил Максу около одной десятой секунды, и это должно было добавить ему уверенности.

Он определённо вернулся сюда с высоко поднятой головой и готовым к работе. Но думаю, это хорошо для них обоих [и для Арвида Линдблада]. Они очень хорошо работают вместе. Мы видим, что на некоторых поворотах быстрее Арвид, на других — Лиам, и на протяжении всего уикенда они помогают друг другу становиться сильнее.

В этом году он очень усердно работал, и мы очень усердно работали вместе. Без сомнений, он стал гораздо более сосредоточенным. Он лучше пилотирует. Он стал лучше и на трассе, и за её пределами. Думаю, он стал лучше во всех отношениях, и всё это результат его упорной работы», — приводит слова Пермейна RacingNews365.