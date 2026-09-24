15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер призвал «Астон Мартин» отказаться от «Хонды» после провального сезона

Ральф Шумахер призвал «Астон Мартин» отказаться от «Хонды» после провального сезона
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер призвал «Астон Мартин» рассмотреть смену поставщика силовых установок после проблем «Хонды» в сезоне-2026.

«У «Хонды» действительно была возможность доработать двигатель, но это, по сути, ничего не дало. И это скорее говорит о том, что фундаментально у них не было правильных идей и нужных людей на соответствующих должностях, потому что в противном случае двигатель был бы лучше. Именно поэтому я не вижу конца этой ситуации. Очевидно, что для «Хонды», глобальной корпорации такого уровня, это огромный позор. Нужно также признать, что «Ред Булл» всего за четыре-пять лет создал подразделение по разработке двигателей, которое с тех пор обошло автопроизводителя. Поэтому я бы просто сказал: будь я на месте «Астон Мартин», я бы не терял времени и сменил двигатель, если бы это было возможно», — приводит слова Шумахера F1oversteer.

Материалы по теме
Лимаше: Лоуренс Стролл хочет, чтобы «Хонда» платила зарплату Алонсо в € 40 млн
Комментарии