Ральф Шумахер призвал «Астон Мартин» отказаться от «Хонды» после провального сезона

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер призвал «Астон Мартин» рассмотреть смену поставщика силовых установок после проблем «Хонды» в сезоне-2026.

«У «Хонды» действительно была возможность доработать двигатель, но это, по сути, ничего не дало. И это скорее говорит о том, что фундаментально у них не было правильных идей и нужных людей на соответствующих должностях, потому что в противном случае двигатель был бы лучше. Именно поэтому я не вижу конца этой ситуации. Очевидно, что для «Хонды», глобальной корпорации такого уровня, это огромный позор. Нужно также признать, что «Ред Булл» всего за четыре-пять лет создал подразделение по разработке двигателей, которое с тех пор обошло автопроизводителя. Поэтому я бы просто сказал: будь я на месте «Астон Мартин», я бы не терял времени и сменил двигатель, если бы это было возможно», — приводит слова Шумахера F1oversteer.