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Леклер прокомментировал итоги первых практик Гран-при Азербайджана

Леклер прокомментировал итоги первых практик Гран-при Азербайджана
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты свободных заездов этапа в Баку. Напомним, в первой сессии монегаск показал третий результат в общем зачёте.

«Сегодня на свободных заездах нам немного не хватало темпа, поэтому сегодня вечером нам предстоит проделать большую работу, чтобы попытаться сократить отставание. Мы проанализируем все собранные данные и поработаем над тем, чтобы сделать шаг вперёд перед завтрашним днём. Надеюсь, завтра в квалификации мы будем конкурентоспособнее, тем более что мне очень нравится пилотировать на этой трассе», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

Для Леклера этот автодром особенно примечателен: он четырежды завоёвывал здесь поул-позицию, но ни разу не выигрывал гонку.

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