15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«В группе было довольно оживлённо!» Перес прокомментировал новость о спринте в Монако

«В группе было довольно оживлённо!» Перес прокомментировал новость о спринте в Монако
Комментарии

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал, что узнал о решении провести спринт-гонку на Гран-при Монако только благодаря реакции других гонщиков в общем чате.

«На самом деле я узнал об этом из нашей группы в мессенджере. Там были кое-какие комментарии. В группе было довольно оживлённо! Я особо не вдавался в подробности, кроме того, что происходило там. А всё, что происходит в группе, там и остаётся, сами понимаете», — приводит слова Переса издание Motorsport.

Напомним, ранее ФИА и Формула-1 опубликовали календарь следующего сезона-2027 и раскрыли, что в нём 10 этапов примут спринт-уикенды. Среди них оказались Гран-при Монако, Бахрейна, Абу-Даби, Италии и другие.

Материалы по теме
Официально
ФИА представила полный календарь сезона-2027 Формулы-1. В Монако пройдёт спринт
Комментарии