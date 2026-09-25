«В группе было довольно оживлённо!» Перес прокомментировал новость о спринте в Монако

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал, что узнал о решении провести спринт-гонку на Гран-при Монако только благодаря реакции других гонщиков в общем чате.

«На самом деле я узнал об этом из нашей группы в мессенджере. Там были кое-какие комментарии. В группе было довольно оживлённо! Я особо не вдавался в подробности, кроме того, что происходило там. А всё, что происходит в группе, там и остаётся, сами понимаете», — приводит слова Переса издание Motorsport.

Напомним, ранее ФИА и Формула-1 опубликовали календарь следующего сезона-2027 и раскрыли, что в нём 10 этапов примут спринт-уикенды. Среди них оказались Гран-при Монако, Бахрейна, Абу-Даби, Италии и другие.