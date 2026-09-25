Беганович одержал победу в спринте Ф-2 Гран-при Азербайджана. Цолов — пятый, Камара — 16-й

Пилот «ДАМС» Дино Беганович одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на Гран-при Азербайджана. Он обошёл поул-ситтера и лидера чемпионата Николу Цолова на старте шестого круга из 21.

Вторым финишировал Лауренс ван Хупен из «Трайдента», третьим — Алекс Данн из «Родина», стартовавший с 10-го места. Замкнули топ-5 Мартиниус Стенсхорне и Цолов.

На втором повороте Хосе Мария Бойя был развёрнут в стену и сошёл: Рафаэл Камара задел его сзади после блокировки колёс. Это вызвало ранний выход машины безопасности и 10-секундный штраф для бразильца. Поздний выход машины безопасности после удара Джошуа Дюрксена о стену в первом повороте лишил Камару преимущества, которое он построил. Он заехал в боксы с четвёртого места, чтобы отбыть штраф, и финишировал 16-м.

На рестарте в последнем круге произошёл хаос: Оливер Гёте неверно рассчитал точку торможения и выбил Габриэле Мини, а Ритомо Мията и Ноэль Леон столкнулись, не сумев завершить гонку.

Отста