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Формула-2, Гран-при Азербайджана — 2026. Результаты спринтерской гонки 25 сентября 2026

Беганович одержал победу в спринте Ф-2 Гран-при Азербайджана. Цолов — пятый, Камара — 16-й
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Пилот «ДАМС» Дино Беганович одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на Гран-при Азербайджана. Он обошёл поул-ситтера и лидера чемпионата Николу Цолова на старте шестого круга из 21.

Формула-2 2026. Этап 12, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Спринт
25 сентября 2026, пятница. 07:15 МСК
Окончено
1
Дино Беганович
DAMS
1:59.201
2
Лауренс ван Хупен
Trident
+1.058
3
Алекс Данн
Rodin Motorsport
+1.476

Вторым финишировал Лауренс ван Хупен из «Трайдента», третьим — Алекс Данн из «Родина», стартовавший с 10-го места. Замкнули топ-5 Мартиниус Стенсхорне и Цолов.

На втором повороте Хосе Мария Бойя был развёрнут в стену и сошёл: Рафаэл Камара задел его сзади после блокировки колёс. Это вызвало ранний выход машины безопасности и 10-секундный штраф для бразильца. Поздний выход машины безопасности после удара Джошуа Дюрксена о стену в первом повороте лишил Камару преимущества, которое он построил. Он заехал в боксы с четвёртого места, чтобы отбыть штраф, и финишировал 16-м.

На рестарте в последнем круге произошёл хаос: Оливер Гёте неверно рассчитал точку торможения и выбил Габриэле Мини, а Ритомо Мията и Ноэль Леон столкнулись, не сумев завершить гонку.

Отста