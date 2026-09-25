«Чтобы Вольфу растрепали ****** волосы». Хорнер заявил о желании возглавить «Феррари»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил о своём желании возглавить итальянский коллектив «Феррари».

«Я всегда был простым наёмным работником, я провёл 21 год, сидя на пит-уолле, и мне не нужно возвращаться к этому. На данном этапе моей жизни есть только одна команда, ради которой я согласился бы не иметь доли акций.

«Феррари» — самый важный бренд в Формуле-1. Это мечта. И можно сказать, что это спящий гигант Ф-1. Я чувствую, что у меня остался ещё порох в пороховницах для одного танца, чтобы его исполнить. А Тото [Вольфу] нужно, чтобы ему растрепали его ****** волосы (улыбается)», — приводит слова Хорнера The Times.