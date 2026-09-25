Браун — о Ферстаппене: если бы мог описать его одним словом — обаятельный

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о 28-летнем нидерландском гонщике и четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене, выступающем за команду «Ред Булл».

«Я разговаривал с Максом несколько раз прошлым летом. Просто потому, что хотел узнать его получше. Если бы я мог описать его одним словом прямо сейчас, это было бы слово, которое не приходило мне в голову до тех разговоров. А именно: обаятельный. Готов поспорить: никто, кто не знает его хорошо, не охарактеризовал бы его так. Но я искренне впечатлён им. Гонщик до мозга костей», — приводит слова Брауна издание De Telegraaf.