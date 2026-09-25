«Избегай высоких скоростей». Норрис столкнулся с проблемами в третьей практике в Баку

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», столкнулся с техническими проблемами на своём болиде во время третьей, заключительной практики Гран-при Азербайджана, которая в данные минуты проходит в Баку.

Гоночный инженер Ландо Уилл Джозеф по радио попросил подопечного заехать в боксы. «Ландо, нам нужно заехать в боксы на этом круге, чтобы кое-что изменить. Нам нужно избегать высоких скоростей», — сказал Джозеф.

В 15:00 мск в столице Азербайджана начнётся квалификация к основной гонке, которая пройдёт в субботу, 26 сентября.

Лучшее время в последней практике на момент публикации новости показал британец Джордж Расселл («Мерседес»).