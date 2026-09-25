Ферстаппен: эта ****** машина хоть раз может не прыгать, как кенгуру?
28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», раскритиковал поведение болида RB26 во время третьей практики Гран-при Азербайджана.
Во время одного из торможений Макс выехал в безопасную зону и сказал по радио: «Эта ****** машина хотя бы один раз может не прыгать, как кенгуру? Боже мой!».
В 15:00 мск в столице Азербайджана состоится квалификация к основной гонке, которая пройдёт в субботу, 26 сентября.
Лучшее время в последней практике на момент публикации новости показал британец Джордж Расселл («Мерседес»).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьей практики.
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