Ферстаппен: эта ****** машина хоть раз может не прыгать, как кенгуру?

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», раскритиковал поведение болида RB26 во время третьей практики Гран-при Азербайджана.

Во время одного из торможений Макс выехал в безопасную зону и сказал по радио: «Эта ****** машина хотя бы один раз может не прыгать, как кенгуру? Боже мой!».

В 15:00 мск в столице Азербайджана состоится квалификация к основной гонке, которая пройдёт в субботу, 26 сентября.

Лучшее время в последней практике на момент публикации новости показал британец Джордж Расселл («Мерседес»).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьей практики.