Макс Ферстаппен возглавил третью тренировку в Баку, не дав Расселлу оформить хет-трик

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей тренировке Гран-при Азербайджана — 1:43.922. Джордж Расселл из «Мерседеса», лидировавший в первых двух сессиях, стал вторым, отстав на 0.099 секунды, и не смог оформить чистый хет-трик по итогам всех тренировок в свой 167-й гоночный уикенд.

Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Феррари» (+0.111), использовавший слипстрим на главной прямой в конце сессии. Андреа Кими Антонелли стал четвёртым, Шарль Леклер