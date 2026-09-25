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Формула-1, Гран-при Азербайджана — 2026. Результаты третьей свободной практики 25 сентября 2026

Макс Ферстаппен возглавил третью тренировку в Баку, не дав Расселлу оформить хет-трик
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей тренировке Гран-при Азербайджана — 1:43.922. Джордж Расселл из «Мерседеса», лидировавший в первых двух сессиях, стал вторым, отстав на 0.099 секунды, и не смог оформить чистый хет-трик по итогам всех тренировок в свой 167-й гоночный уикенд.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 3
25 сентября 2026, пятница. 11:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:43.922
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.099
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.111

Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Феррари» (+0.111), использовавший слипстрим на главной прямой в конце сессии. Андреа Кими Антонелли стал четвёртым, Шарль Леклер