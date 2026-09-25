Фернандо Алонсо составил свою идеальную трассу из трёх разных секторов

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо назвал свой вариант идеальной гоночной трассы.

«Мадрид (смеётся). Первый сектор — Сузука, второй — Спа, третий — Барселона», — сказал Алонсо в ответ на вопрос ведущей на медиадне Гран-при Азербайджана в Баку.

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес в ответ заметил, что на такой трассе будет много проблем с клиппингом энергии. Алонсо парировал: «Не для нас».

Гоночный уикенд проходит в столице Азербайджана Баку с 24 по 26 сентября. Причиной переноса гонки с воскресенья на субботу стала просьба азербайджанских властей сдвинуть гоночный уикенд на 24 часа раньше, поскольку 27 сентября является ежегодным Днём памяти в Азербайджане.