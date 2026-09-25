Фанатка передала Расселлу кастомный шлем, украшенный цветами. Он примерил и подписал его

Пилоту «Мерседеса» британцу Джорджу Расселлу во время встречи с поклонниками в фан-зоне в Баку на Гран-при Азербайджана передали кастомный шлем, сделанный специально для него. Гонщик примерил его, подписал, после чего вернул создательнице.
Ведущая. Посмотри на этот шлем.
Расселл. Вау, это действительно… Да, я возьму… Дай-ка я сфотографирую это.
Ведущая. (к поклоннице) Держи шлем поднятым. Это действительно впечатляет.
Расселл. Можно это сюда принести? Я надену. Сможете передать шлем? Отлично, давайте посмотрим.
Ведущая. Это потрясающе, потрясающе.
Расселл. Как это открыть? Хорошо, поехали (надевает шлем).
Ведущая. Джордж, это выглядит впечатляюще. Я хочу сделать фотографию.
Расселл. Это очень круто.
Ведущая. Сколько времени и сил, должно быть, ушло на это, это действительно нечто особенное, — сказали Джордж и ведущая медиадня в опубликованном видео.