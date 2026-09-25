Фанатка передала Расселлу кастомный шлем, украшенный цветами. Он примерил и подписал его

Пилоту «Мерседеса» британцу Джорджу Расселлу во время встречи с поклонниками в фан-зоне в Баку на Гран-при Азербайджана передали кастомный шлем, сделанный специально для него. Гонщик примерил его, подписал, после чего вернул создательнице.

Ведущая. Посмотри на этот шлем.

Расселл. Вау, это действительно… Да, я возьму… Дай-ка я сфотографирую это.

Ведущая. (к поклоннице) Держи шлем поднятым. Это действительно впечатляет.

Расселл. Можно это сюда принести? Я надену. Сможете передать шлем? Отлично, давайте посмотрим.

Ведущая. Это потрясающе, потрясающе.

Расселл. Как это открыть? Хорошо, поехали (надевает шлем).

Ведущая. Джордж, это выглядит впечатляюще. Я хочу сделать фотографию.

Расселл. Это очень круто.

Ведущая. Сколько времени и сил, должно быть, ушло на это, это действительно нечто особенное, — сказали Джордж и ведущая медиадня в опубликованном видео.