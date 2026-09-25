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Браун: «Макларен» будет рад сохранить Форнароли, если он не найдёт место в Формуле-1

Браун: «Макларен» будет рад сохранить Форнароли, если он не найдёт место в Формуле-1
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о будущем резервного пилота команды Леонардо Форнароли, которого связывают с «Хаасом».

«Решение за ними. Он замечательный пилот, мы рады, что он с нами, и, думаю, он останется с нами надолго. Нам нужен резервный пилот, который проводит свободные тренировки и работает на симуляторе. Уверен, мы продолжим так, если только он не найдёт место в Формуле-1», — сказал Браун в эфире Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Форнароли является одним из кандидатов на место второго пилота «Хааса» на сезон-2027 наряду с Рафаэлем Камарой, Джеком Дуэном и Рё Хиракавой.

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