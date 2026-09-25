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Цолов и ещё пять пилотов Ф-2 сошли с дистанции после массовой аварии по ходу гонки в Баку

Цолов и ещё пять пилотов Ф-2 сошли с дистанции после массовой аварии по ходу гонки в Баку
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На рестарте гонки Формулы-2 Гран-при Азербайджана в Баку произошла массовая авария на входе в третий поворот. Киан Шилдс поддел Джона Беннетта, а шедшие позади гонщики не успели увернуться.

Формула-2 2026. Этап 12, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Основная гонка
25 сентября 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
Алекс Данн
Rodin Motorsport
2
Мартиниус Стенсхорне
Rodin Motorsport
+4.3
3
Дино Беганович
DAMS
+6.6

После инцидента сошли Ритомо Мията, Лауренс ван Хупен, Джошуа Дюрксен, а также лидер чемпионата Никола Цолов. Перед стартом заезда Цолов возглавлял личный зачёт, но с высокой вероятностью после финиша окажется позади Рафаэля Камары.

Гоночный уикенд в Баку для Формулы-2 проходит в расширенном формате. В четверг прошли свободная практика и две последовательные квалификационные сессии. Сегодня состоялся спринт, и в данный момент ожидается рестарт основной гонки.

Вторая гонка запланирована на субботнее утро. Её стартовая решётка будет сформирована по результатам второй квалификационной сессии. Поул-позиция в каждой квалификации принесёт гонщику по два очка. Обе основные гонки пройдут по стандартной системе начисления очков, включая дополнительный балл за быстрейший круг при условии, что его автор финиширует в первой десятке.

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