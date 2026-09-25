Алекс Данн выиграл первую основную гонку Ф-2 в Баку, Рафаэл Камара возглавил чемпионат

Пилот «Родина» Алекс Данн одержал первую победу в сезоне Формулы-2, выиграв первую основную гонку на Гран-при Азербайджана. Вторым финишировал его напарник Мартиниус Стенсхорне, третьим — Дино Беганович из «ДАМС».

Рафаэл Камара из «Инвикта Виртуози» финишировал четвёртым, обойдя Ноэля Леона прямо перед клетчатым флагом, и захватил лидерство в чемпионате, опередив Николу Цолова на одно очко.

Себастьян Монтойя из «Премы» не смог выйти на старт: он развернулся по пути на стартовую решётку, потерял тягу и не смог начать гонку. Цолов стартовал, но провёл неудачную гонку, сойдя на 12-м круге после аварии с участием нескольких машин на рестарте после машины безопасности, что временно остановило гонку красным флагом. Перед этим у него был медленный пит-стоп и два замечания за нарушения на пит-лейне. Одно из них — пересечение белой линии на въезде в боксы — было расследовано и наказано, но болгарин не смог отбыть пятисекундный штраф, так как уже сошёл. Ожидается, что штраф будет конвертирован в потерю трёх мест на старте второй основной гонки.

Хосе Мария Боя сошёл на следующем круге, вызвав машину безопасности, которая подарила дешёвый пит-стоп соперникам Цолова, включая Камару.

Формула-2. Результаты первой основной гонки Гран-при Азербайджана:

1. Алекс Данн («Родин»).

2. Мартиниус Стенсхорне («Родин») +4.3.

3. Дино Беганович («ДАМС») +6.6.

4. Рафаэл Камара («Инвикта Виртуози») +7.6.

5. Ноэль Леон («Кампос») +7.7.

6. Габриеле Мини («МП Моторспорт») +10.8.

7. Роман Билински («ДАМС») +11.1.

8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт») +15.3.

9. Хию Ямакоши («Ван Амерсфорт») +16.5.

10. Куш Май