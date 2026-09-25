Опубликован календарь MotoGP на 2027 год

MotoGP представила календарь на сезон-2027. Чемпионат будет состоять из 22 Гран-при, которые пройдут с марта по ноябрь на пяти континентах. В календарь включены два новых места проведения этапов.

Фото: MotoGP

Первое — Буэнос-Айрес, что усиливает позиции MotoGP в Южной Америке. Возвращение в Аргентину состоится после этапов в Бразилии: презентации сезона в Рио-де-Жанейро и второго визита в Гоянию на третий этап. Автодром Буэнос-Айреса имени Оскара и Хуана Гальвесов в столице Аргентины примет четвёртый этап сезона-2027.

Второе — долгожданный дебют MotoGP на новой городской трассе в Аделаиде, которая примет предпоследний Гран-при года. Южная Австралия станет местом проведения 21-го этапа.