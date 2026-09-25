Антонелли повредил машину во время квалификации в Баку. Лидер чемпионата сошёл с дистанции

Лидер чемпионата Формулы-1 пилот «Мерседеса» Андера Кими Антонелли сообщил по радио своему гоночному инженеру, что задел стену в квалификации Гран-при Азербайджана в Баку. У его машины видны повреждения передней левой части. 20-летний итальянец был вынужден заехать на пит-лейн, не завершив сессию.

Гоночный уикенд проходит в столице Азербайджана Баку с 24 по 26 сентября. Причиной переноса гонки с воскресенья на субботу стала просьба азербайджанских властей сдвинуть гоночный уикенд на 24 часа раньше, поскольку 27 сентября является ежегодным Днём памяти в Азербайджане.

Видео. Сколько стоит собрать гоночную машину: