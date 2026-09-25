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Антонелли повредил машину во время квалификации в Баку. Лидер чемпионата сошёл с дистанции

Антонелли повредил машину во время квалификации в Баку. Лидер чемпионата сошёл с дистанции
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Лидер чемпионата Формулы-1 пилот «Мерседеса» Андера Кими Антонелли сообщил по радио своему гоночному инженеру, что задел стену в квалификации Гран-при Азербайджана в Баку. У его машины видны повреждения передней левой части. 20-летний итальянец был вынужден заехать на пит-лейн, не завершив сессию.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Идёт

Гоночный уикенд проходит в столице Азербайджана Баку с 24 по 26 сентября. Причиной переноса гонки с воскресенья на субботу стала просьба азербайджанских властей сдвинуть гоночный уикенд на 24 часа раньше, поскольку 27 сентября является ежегодным Днём памяти в Азербайджане.

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Видео. Сколько стоит собрать гоночную машину: