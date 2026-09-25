Расселл завоевал поул в Баку, Леклер — второй, Антонелли стартует 16-м

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул на Гран-при Азербайджана со временем 1:42.526. Его напарник и лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли стартует лишь 16-м: в первом сегменте квалификации он задел стену и серьёзно повредил переднюю левую часть своего болида.
Вторым в квалификации стал Шарль Леклер из «Феррари» (1:43.363), третьим — Оскар Пиастри из «Макларена» (1:43.364).
Формула-1. Результаты квалификации Гран-при Азербайджана:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:42.526.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.837.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.838.
4. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.974.
5. Ландо Норрис («Макларен») +1.146.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.332.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1.521.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.555.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.040.
10. Франко Колапинто («Альпин») +2.437.
После второго сегмента выбыли:
11. Оливер Берман («Хаас») — 1:44.860.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:44.860.
13. Алекс Албон («Уильямс») — 1:45.001.
14. Эстебан Окон («Хаас») — 1:45.016.
15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:45.106.
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — без времени.
После первого сегмента выбыли:
17. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:45.799.
18. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:45.920.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:46.593.
20. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:46.658.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:47.337.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:48.290.