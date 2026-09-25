Расселл завоевал поул в Баку, Леклер — второй, Антонелли стартует 16-м

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул на Гран-при Азербайджана со временем 1:42.526. Его напарник и лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли стартует лишь 16-м: в первом сегменте квалификации он задел стену и серьёзно повредил переднюю левую часть своего болида.

Вторым в квалификации стал Шарль Леклер из «Феррари» (1:43.363), третьим — Оскар Пиастри из «Макларена» (1:43.364).

Формула-1. Результаты квалификации Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:42.526.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.837.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.838.

4. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.974.

5. Ландо Норрис («Макларен») +1.146.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.332.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1.521.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.555.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.040.

10. Франко Колапинто («Альпин») +2.437.

После второго сегмента выбыли:

11. Оливер Берман («Хаас») — 1:44.860.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:44.860.

13. Алекс Албон («Уильямс») — 1:45.001.

14. Эстебан Окон («Хаас») — 1:45.016.

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:45.106.

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — без времени.

После первого сегмента выбыли:

17. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:45.799.

18. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:45.920.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:46.593.

20. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:46.658.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:47.337.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:48.290.