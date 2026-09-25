Камара стал лидером чемпионата Ф-2 после двух гонок в Баку, опередив Цолова на одно очко

Рафаэл Камара из «Инвикте Виртуози» захватил лидерство в личном зачёте Формулы-2 после первой основной гонки Гран-при Азербайджана. На последнем круге он обошёл Ноэля Леона на пути к финишной черте и заработал дополнительные очки за четвёртое место.

Камара вышел на первое место с 182 очками, опережая Николу Цолова (181), который сошёл с дистанции после массовой аварии. Алекс Данн из «Родин», набравший максимум очков за победу, поднялся на третье место, имея в активе 174 очка. Два очка Мартиниуса Стенсхорне за поул во второй основной гонке будут добавлены после её завершения.

Формула-2. Личный зачёт пилотов:

1. Рафаэл Камара («Инвикта Виртуози») — 182.

2. Никола Цолов («Кампос») — 181.

3. Алекс Данн («Родин») — 174.

4. Габриеле Мини («МП Моторспорт») — 161.

5. Дино Беганович («ДАМС») — 131.

6. Ноэль Леон («Кампос») — 129.

7. Мартиниус Стенсхорне («Родин») — 93*.

8. Джошуа Дюрксен («Инвикта Виртуози») — 90.

9. Куш Майни («АРТ») — 90.

10. Лауренс ван Хупен («Трайдент») — 80.

11. Тасанапол Интрафувасак («АРТ») — 71.

12. Ритомо Мията («Хайтек») — 70.

13. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт») — 42.

14. Джон Беннет («Трайдент») — 38.

15. Оливер Гёте («МП Моторспорт») — 37.

16. Роман Билински («ДАМС») — 35.

17. Себастьян Монтойя («Према») — 30.

18. Энцо Фиттипальди («АИКС») — 28.

19. Колтон Херта («Хайтек») — 26.

20. Николас Варроне («Ван Амерсфорт») — 15.

21. Хосе Мария Бойя («Према») — 13.

22. Киан Шилдс («АИКС») — 10.

23. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт») — 2.

Формула-2. Командный зачёт:

1. «Кампос» — 310.

2. «Инвикта Виртуози» — 272.

3. «Родин» — 267*.

4. «МП Моторспорт» — 198.

5. «ДАМС» — 166.

6. «АРТ» — 163.

7. «Трайдент» — 118.

8. «Хайтек» — 96.

9. «Ван Амерсфорт» — 55.

10. «Према» — 43.

11. «АИКС» — 38.