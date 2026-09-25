15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-2, личный зачёт пилотов, командный зачёт

Камара стал лидером чемпионата Ф-2 после двух гонок в Баку, опередив Цолова на одно очко
Комментарии

Рафаэл Камара из «Инвикте Виртуози» захватил лидерство в личном зачёте Формулы-2 после первой основной гонки Гран-при Азербайджана. На последнем круге он обошёл Ноэля Леона на пути к финишной черте и заработал дополнительные очки за четвёртое место.

Формула-2 2026. Этап 12, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Основная гонка (29 кругов)
25 сентября 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
Алекс Данн
Rodin Motorsport
1:11:45.095
2
Мартиниус Стенсхорне
Rodin Motorsport
+4.395
3
Дино Беганович
DAMS
+6.614

Камара вышел на первое место с 182 очками, опережая Николу Цолова (181), который сошёл с дистанции после массовой аварии. Алекс Данн из «Родин», набравший максимум очков за победу, поднялся на третье место, имея в активе 174 очка. Два очка Мартиниуса Стенсхорне за поул во второй основной гонке будут добавлены после её завершения.

Формула-2. Личный зачёт пилотов:

1. Рафаэл Камара («Инвикта Виртуози») — 182.
2. Никола Цолов («Кампос») — 181.
3. Алекс Данн («Родин») — 174.
4. Габриеле Мини («МП Моторспорт») — 161.
5. Дино Беганович («ДАМС») — 131.
6. Ноэль Леон («Кампос») — 129.
7. Мартиниус Стенсхорне («Родин») — 93*.
8. Джошуа Дюрксен («Инвикта Виртуози») — 90.
9. Куш Майни («АРТ») — 90.
10. Лауренс ван Хупен («Трайдент») — 80.
11. Тасанапол Интрафувасак («АРТ») — 71.
12. Ритомо Мията («Хайтек») — 70.
13. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт») — 42.
14. Джон Беннет («Трайдент») — 38.
15. Оливер Гёте («МП Моторспорт») — 37.
16. Роман Билински («ДАМС») — 35.
17. Себастьян Монтойя («Према») — 30.
18. Энцо Фиттипальди («АИКС») — 28.
19. Колтон Херта («Хайтек») — 26.
20. Николас Варроне («Ван Амерсфорт») — 15.
21. Хосе Мария Бойя («Према») — 13.
22. Киан Шилдс («АИКС») — 10.
23. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт») — 2.

Формула-2. Командный зачёт:

1. «Кампос» — 310.
2. «Инвикта Виртуози» — 272.
3. «Родин» — 267*.
4. «МП Моторспорт» — 198.
5. «ДАМС» — 166.
6. «АРТ» — 163.
7. «Трайдент» — 118.
8. «Хайтек» — 96.
9. «Ван Амерсфорт» — 55.
10. «Према» — 43.
11. «АИКС» — 38.

Читать далее:
Алекс Данн выиграл первую основную гонку Ф-2 в Баку, Рафаэл Камара возглавил чемпионат
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android