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Фернандо Алонсо: ошибка пилота стоила «Астон Мартин» поула в Баку

Фернандо Алонсо: ошибка пилота стоила «Астон Мартин» поула в Баку
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Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что именно его ошибка испортила последний круг в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана в Баку.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«Я слишком сильно атаковал в 15-м повороте и заблокировал колёса. Это была ошибка пилота, и из-за неё мы не завоевали поул», — приводит слова Алонсо издание The Race.

Фернандо Алонсо показал лишь 19-е время в квалификации Гран-при Азербайджана. Вместе с напарником Лэнсом Строллом он не прошёл во второй сегмент, выбыв из борьбы по итогам Q1. Однако вне зависимости от результатов гонщиков «Астон Мартин» в завтрашней гонке им придётся стартовать с последнего ряда: команда заменила элементы силовой установки.

Итоги квалификации Ф-1 в Баку:
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