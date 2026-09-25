Фернандо Алонсо: ошибка пилота стоила «Астон Мартин» поула в Баку

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что именно его ошибка испортила последний круг в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана в Баку.

«Я слишком сильно атаковал в 15-м повороте и заблокировал колёса. Это была ошибка пилота, и из-за неё мы не завоевали поул», — приводит слова Алонсо издание The Race.

Фернандо Алонсо показал лишь 19-е время в квалификации Гран-при Азербайджана. Вместе с напарником Лэнсом Строллом он не прошёл во второй сегмент, выбыв из борьбы по итогам Q1. Однако вне зависимости от результатов гонщиков «Астон Мартин» в завтрашней гонке им придётся стартовать с последнего ряда: команда заменила элементы силовой установки.